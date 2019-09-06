Yüreğir sporun merkezi oldu

BUGÜN NELER OLDU

kapsamında tenis kurslarına katılan ve yaş gruplarında dereceye giren kursiyerlerin ödül törenine katılan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir,dedi. Bütün spor dallarıyla uğraşmanın ayrı bir güzelliği olduğunu belirten Kocaispir,dedi. HER ŞEY ÇOCUKLARIMIZ İÇİN...Yüreğir'dekapsamında 9 branşta futboldan badmintona, voleyboldan güreşe, tekvandodan tenise kadar yaklaşık 2 bin 500 çocuğa eğitim verdiklerini belirten Kocaispir,dedi.