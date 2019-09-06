Yüreğir sporun merkezi oldu

Yaz Spor Okulları
kapsamında tenis kurslarına katılan ve yaş gruplarında dereceye giren kursiyerlerin ödül törenine katılan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Yüreğir'de hayatı kolaylaştırmak ve güzelleştirmek için çalışıyoruz"
dedi. Bütün spor dallarıyla uğraşmanın ayrı bir güzelliği olduğunu belirten Kocaispir, "Çocuklarımız sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönelerek, hem fiziksel ve mental yönden gelişiyor hem de enerjik ve eğlenceli zaman geçirerek spor yeteneklerini keşfediyorlar"
dedi. HER ŞEY ÇOCUKLARIMIZ İÇİN...
Yüreğir'de Yaz Spor Okulları
kapsamında 9 branşta futboldan badmintona, voleyboldan güreşe, tekvandodan tenise kadar yaklaşık 2 bin 500 çocuğa eğitim verdiklerini belirten Kocaispir, "Yüreğir genelinde belediyenin spor tesisleri, kültürevleri spor salonları ve okul salonları olmak üzere yaklaşık 36 noktada ücretsiz spor eğitimleri beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve uzmanlar tarafından verildi. Her şey çocuklarımızın daha sağlıklı bir geleceği olması için"
dedi.