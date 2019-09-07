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Bu takımın yeri

Demirspor yeni ilk çalışmasını gerçekleştirdi. 56 yaşındaki teknik adam, “Takımı yakından tanıyorum. Hedefimiz şampiyon olup ’e çıkmak” dedi

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2019
Bu takımın yeri süper lig
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Uğur Tütüneker, takımla birlikte ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Futbolcularıyla toplantı yapan teknik adam Tütüneker'in yardımcıları İbrahim Öz, Necati Uzun, Mustafa Yokeş, Seyhan Goçen ve Berkay Uzun oldu. Tütüneker, "İnşallah bu kulübü de diğer kulüpleri iyi bir yere getirdiğimiz gibi bu sene şampiyon yapmaya çalışacağız" dedi.

ANALIZLER YAPACAĞIZ
Adana Demirspor'da hedefinin şampiyonluk ve takımı Süper Lig'e çıkartmak olduğunu aktaran başarılı teknik adam, "Değerlendirme için çok erken. 3 maç daha sezon başı. Ben geçen sene Adana Demirspor'u takip ettim. İlk 8 hafta çok kötülerdi. Ondan sonra toparladı. Biz Adana Demirspor ile çok karşı karşıya geldik. Ben 2 tane takım çıkarttım, 4-5 takıma vesile olduk. İnşallah burada da en büyük amacım bu takımı lige çıkartmak. Analizleri hep içeri girdikten sonra yaparız" dedi.
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Bu takımın yeri süper lig
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