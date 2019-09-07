Bu takımın yeri süper lig

T
FF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor
'un yeni teknik direktörü Uğur Tütüneker
, takımla
birlikte ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Futbolcularıyla
toplantı yapan
teknik adam Tütüneker'
in
yardımcıları İbrahim Öz, Necati Uzun, Mustafa Yokeş, Seyhan Goçen
ve Berkay Uzun
oldu. Tütüneker, "İnşallah bu kulübü de diğer kulüpleri iyi bir yere getirdiğimiz gibi bu sene şampiyon yapmaya çalışacağız"
dedi.
ANALIZLER YAPACAĞIZ
Adana Demirspor'da hedefinin şampiyonluk ve takımı Süper Lig'e çıkartmak olduğunu aktaran başarılı teknik adam, "Değerlendirme için çok erken. 3 maç daha sezon başı. Ben geçen sene Adana Demirspor'u takip ettim. İlk 8 hafta çok kötülerdi. Ondan sonra toparladı. Biz Adana Demirspor ile çok karşı karşıya geldik. Ben 2 tane takım çıkarttım, 4-5 takıma vesile olduk. İnşallah burada da en büyük amacım bu takımı lige çıkartmak. Analizleri hep içeri girdikten sonra yaparız"
dedi.