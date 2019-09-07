Caretta carettalar tedavi altına alındı

BUGÜN NELER OLDU

HATAY'IN Arsuz ilçesinde yaklaşık 80 yaşında olduğu değerlendirilen yaralı caretta caretta karaya vurdu. Karaağaç Mahallesi'nde halk plajında yüzen vatandaşlar, yaralı bir caretta carettanın kumsala çıktığı fark edince durumu plaj görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine söz konusu yere İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi görevlileri, Arsuz Belediyesi Hayvan Bakım Birimi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri geldi. İlk incelemede darbe sonucu kafatasında kırılma olduğu belirlenen yaralı caretta caretta tedavi edilmek üzere görevlilerce götürüldü.