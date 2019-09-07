Çukurova’da limon hasadı başladı

BUGÜN NELER OLDU

narenciye üretiminin üçte birini gerçekleştiren Adana'da yaklaşık 135 bin dekar alanda üretimi yapılan limondan 330 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Kentte erkenci limon hasadının sürdüğünü söyleyen Yüreğir Ziraat Odası'ndan verilen bilgiye göre "Kışın yağışlı geçmesi ve daha sonra havanın sıcak olması nedeniyle verim düşüklüğü oldu. Bu yıl mayer limonda yaklaşık yüzde 30, enterdonat cinsi limonda ise yüzde 80 civarında verim düşüklüğü var" denildi.. Yüreğir Ziraat Odası şu ifadelere yer verdi; Hasadı yapılan mayer cinsi limonun Irak, Balkan ülkeleri, Orta Doğu'nun tamamı ve bazı Avrupa ülkelerine gönderilerek ihraç ediliyor. mayer cinsi limonun toptan alımda kilosunun 2 liradan satılıyor. Şu anda sıkıntı yok, satışlar devam ediyor. Hasadı yapılan limonun paketleme tesisine gidene kadar en az 1,5 lira civarında fiyat ekleniyor. Limonun fiyatı tüketiciye sunulmadan 4 lirayı buluyor. Bu yıl limon fiyatları ucuzlamayacaktır.