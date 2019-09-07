Emanet kazanlarla üretimde rekor kırdı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde akraba ve komşularından aldığı emanet kazanlarla tarhana üretmeye başlayan 43 yaşındaki Ümmü Kuşkaya, siparişlere yetişemiyor. İlçeye bağlı Gerger Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk annesi Ümmü Kuşkaya, aile bütçesine katkı sağlamak için el işi, yoğurt ve süt sattı. Kendini geliştirmek isteyen Kuşkaya, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ve Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen mikro kredi desteğiyle tarhana üretmeye başladı.

YILLIK ALTI TONA ULAŞTI

İlk başta akraba ve komşularından aldığı emanet kazanlarla tarhana üreten Kuşkaya, bu alanda kendini geliştirerek her geçen gün üretimini artırmayı başardı. Yıllık 1 tonla başladığı tarhana üretimini 6 tona çıkaran Kuşkaya, siparişlere yetişebilmek için iki dönümlük alana tesis kurmaya hazırlanıyor. Ümmü Kuşkaya, eşinin inşaat işçisi olarak çalıştığını belirterek, aile bütçesine katkıda bulunmak için çabaladığını söyledi.

750 LİRALIK KREDİYLE

TİSVA ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin mikro kredi desteğiyle 2009'da tanıştığını, ilk kullandığı 750 liralık krediyle el işi yaptığını daha sonra inek alarak yoğurt ve süt üretimine başladığını aktaran Kuşkaya, çevresindekilerin ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mikro Kredi Afşin Şube Yönetici Yardımcısı Yeliz Şenkaya'nın teşviki ve desteğiyle tarhana üretmeye yöneldiğini ifade etti.



GÜVENİM ARTTI

Kuşkaya, ilk zamanlarda akraba ve komşularından destek aldığını anlatarak, "İlk olarak akraba ve komşularımdan aldığım emanet bakır kazanlarda tarhana yaptım. Yaptığımız tarhanalar beğenildi ve siparişler artmaya başladı. Çevrem genişledi ve öz güvenim arttı. Her yıl aldığım mikro kredi desteğini artırarak daha çok üretim yaptım. Ben daha çok tüketmeyi değil, üretmeyi seviyorum" dedi.