Eski eşinin evine ateş etti gözaltına alındı

BUGÜN NELER OLDU

Adana'daeski eşinin evine giderek pompalı tüfekle kapıya ateş açtığı ileri sürülen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Murat U, bir süre önce boşandığı eski eşi E.G.'nin merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki evine giderek kapıyı açmasını istedi. E.G, Murat U'nun elinde pompalı tüfek olduğunu görerek kapıyı açmadı. Bu duruma öfkelenen Murat U'nun, kapıya bir el ateş ettiği öne sürüldü. Balkona kaçan kadın, bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerini görünce elindeki pompalı tüfeği başına dayadı. Polisin dalgınlığından faydalanarak elinden pompalı tüfeği alması üzerine şüpheli bu kez de belinden çıkardığı bıçağı boğazına dayadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Murat U'yu ikna ederek gözaltına aldı. Şüphelinin polis aracına bindirildiği sırada çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.