Hububat ve bakliyat ihracatı artıyor

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Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğince yılın 8 ayında ABD ve AB ülkelerine yapılan ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre arttığı bildirildi. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, Mahsum Altunkaya başkanlığında GAİB hizmet binasında toplanarak ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Altunkaya, 2019 yılı ocak-ağustos döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 154 ülkeye 1 milyar 268 milyon 998 bin dolarlık sektörel ihracat gerçekleştirildiğini belirtti. Altunkaya, Ağustos 2019'da ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 düşüşle 154 milyon 127 bin dolarlık ihracat yapıldığını, bu rakamla GAİB'de en fazla ihracat yapan sektör olarak ağustos ayının şampiyonu olduklarını ifade etti. Söz konusu dönemde Güneydoğu'dan en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünlerde ilk sırayı makarnanın aldığını bildiren Mahsum Altunkaya, "2019 yılının 8 ayında 292 milyon 38 bin dolarlık ihracatla ilk sırayı makarna alırken, 251 milyon 930 bin dolarla ikinci sırada buğday unu ve üçüncü sırada ise 174 milyon 401 bin dolarla bisküvi ve pastalık ürünler yer aldı. En fazla ihraç edilen ürünler arasında dördüncü sırada 169 milyon 166 bin dolarla bitkisel yağlar yer aldı" dedi.