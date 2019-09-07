Oyuncu skandalı

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FF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Payasspor Kulübü Müdürü Bülent Öntemel
, geçtiğimiz pazar günü kendi sahalarında oynanan maçta 1-0 mağlup oldukları Kocaelispor
'un 18 kişilik kadroda bulunmayan futbolcuyu oynattığını ileri sürdü. Önteme
l, müsabaka öncesi hakeme verilen isim listesinde Kocaelispor
yöneticisi 58 numaralı oyuncu Muhammet Yusuf Aygün
'ü bildirmesine karşın saha içerisine 57 numaralı oyuncu Taha Batuhan Yayıkcı
'nın sahada yer aldığını belirtti. Öntemel, "Payasspor Kulübü yetkilileri bu olayı fark etmiş ve müsabakanın devre arasında hakem Yusuf Alper Abalı'ya itiraz dilekçesi vermiş fakat müsabaka hakemi 4. hakemi vasıtası ile Kocaelispor kulüp yetkilisini hakem odasına davet edilerek verilen listesinin düzeltilmesini istemiştir. Bu olay karşısında Futbol Disiplin Talimatları'nda belirlenen hususlar göz önüne alınarak kulüp avukatımız Özge Sultan Menekşe itiraz sürecini başlattı"
dedi.