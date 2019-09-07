Oyuncu skandalı

BUGÜN NELER OLDU

FF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden, geçtiğimiz pazar günü kendi sahalarında oynanan maçta 1-0 mağlup oldukları'un 18 kişilik kadroda bulunmayan futbolcuyu oynattığını ileri sürdü.l, müsabaka öncesi hakeme verilen isim listesindeyöneticisi 58 numaralı oyuncu'ü bildirmesine karşın saha içerisine 57 numaralı oyuncu'nın sahada yer aldığını belirtti. Öntemel,dedi.