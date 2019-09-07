Polisten tek dal sigara operasyonu

ADANA'DA
polis, okul önlerinde
tek dal
sigara satışının
önüne geçebilmek
için kent
genelinde ardı
ardına şok baskınlar
düzenlendi.
Bir işyeri ve
deposuna yapılan
şok baskında
da; 350 bin adet tek dal doldurulmuş
sigara, 820 bin adet
bandrolsüz tek dal boş makaron,
2 bin 350 adet kaçak sigara, 20
bin paket doluma hazır boş sigara
paketiyle 35 kilo kıyılmış, 70
paket de 3.5 kilo da pipo tütün
ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü'ne
bağlı Kaçakçılık Suçları Büro
Amirliği ekipleri,
yeni eğitim-öğretim
yılı öncesinde
çocuk ve gençleri
kötü alışkanlıklar
koruyabilmek için
düğmeye bastı. Bu
kapsamda da okul
önlerinde ve çevresinde
'tek dal
sigara' satışının önüne geçebilmek
için kent genelinde ardı
ardına şok baskınlar düzenledi.
V.Ö.'ye ait bir işyeri ve deposuna
da operasyon düzenleyen
polis, yaptığı aramalarda da; 350
bin adet tek dal doldurulmuş
sigara, 820 bin adet bandrolsüz
tek dal boş makaron, 2 bin 350
adet kaçak sigara, 20 bin paket
doluma hazır boş sigara paketiyle
35 kilo kıyılmış, 70 paket de
3.5 kilo da pipo tütün ele geçirdi.
Gözaltına
alınan zanlının
sorgusu sürerken,
onun bağlantıda
olduğu
şebekenin
diğer üyeleri de
deşifre edilmeye
çalışılıyor.