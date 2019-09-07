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Polisten sigara operasyonu

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2019
Polisten tek dal sigara operasyonu
ADANA'DA polis, okul önlerinde tek dal sigara satışının önüne geçebilmek için kent genelinde ardı ardına şok baskınlar düzenlendi. Bir işyeri ve deposuna yapılan şok baskında da; 350 bin adet tek dal doldurulmuş sigara, 820 bin adet bandrolsüz tek dal boş makaron, 2 bin 350 adet kaçak sigara, 20 bin paket doluma hazır boş sigara paketiyle 35 kilo kıyılmış, 70 paket de 3.5 kilo da pipo tütün ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde çocuk ve gençleri kötü alışkanlıklar koruyabilmek için düğmeye bastı. Bu kapsamda da okul önlerinde ve çevresinde 'tek dal sigara' satışının önüne geçebilmek için kent genelinde ardı ardına şok baskınlar düzenledi. V.Ö.'ye ait bir işyeri ve deposuna da operasyon düzenleyen polis, yaptığı aramalarda da; 350 bin adet tek dal doldurulmuş sigara, 820 bin adet bandrolsüz tek dal boş makaron, 2 bin 350 adet kaçak sigara, 20 bin paket doluma hazır boş sigara paketiyle 35 kilo kıyılmış, 70 paket de 3.5 kilo da pipo tütün ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlının sorgusu sürerken, onun bağlantıda olduğu şebekenin diğer üyeleri de deşifre edilmeye çalışılıyor.

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Polisten tek dal sigara operasyonu
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