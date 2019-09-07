Polisten tek dal sigara operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

polis, okul önlerindetek dalsigara satışınınönüne geçebilmekiçin kentgenelinde ardıardına şok baskınlardüzenlendi.Bir işyeri vedeposuna yapılanşok baskındada; 350 bin adet tek dal doldurulmuşsigara, 820 bin adetbandrolsüz tek dal boş makaron,2 bin 350 adet kaçak sigara, 20bin paket doluma hazır boş sigarapaketiyle 35 kilo kıyılmış, 70paket de 3.5 kilo da pipo tütünele geçirildi.Adana Emniyet MüdürlüğüKaçakçılık ve Organize SuçlarlaMücadele Şube Müdürlüğü'nebağlı Kaçakçılık Suçları BüroAmirliği ekipleri,yeni eğitim-öğretimyılı öncesindeçocuk ve gençlerikötü alışkanlıklarkoruyabilmek içindüğmeye bastı. Bukapsamda da okulönlerinde ve çevresinde'tek dalsigara' satışının önüne geçebilmekiçin kent genelinde ardıardına şok baskınlar düzenledi.V.Ö.'ye ait bir işyeri ve deposunada operasyon düzenleyenpolis, yaptığı aramalarda da; 350bin adet tek dal doldurulmuşsigara, 820 bin adet bandrolsüztek dal boş makaron, 2 bin 350adet kaçak sigara, 20 bin paketdoluma hazır boş sigara paketiyle35 kilo kıyılmış, 70 paket de3.5 kilo da pipo tütün ele geçirdi.Gözaltınaalınan zanlınınsorgusu sürerken,onun bağlantıdaolduğuşebekenindiğer üyeleri dedeşifre edilmeyeçalışılıyor.