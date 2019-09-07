Tefecilere göz açtırmadılar

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'te polisin düzenlediği tefecilik operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilik yaparak vatandaşlara faiz karşılığı para verdiği tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 20 adrese eşzamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda, başka şahıslara ait olduğu tespit edilen çok sayıda kredi kartları, banka çekleri, senetler, içerisinde farklı şahıslara ait bilgileri içeren çok sayıda ajanda, kredi kartı slipleri, çok sayıda sahte fatura, bir tabanca, 287 adet fişek, bir pompalı tüfek ve 230 bin 425 TL para ele geçirildi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.