Uyuşturucu iç çamaşırından çıktı

Adana'da sokakta uyuşturucu satan 23 yaşındaki Suat B., polisin evine baskın düzenlediğini fark edince 66 gram Bonzai ve sentetik uyuşturucu hapları, 22 yaşındaki eşi E.B.'nin sutyenine sakladı, sonra da ekiplere kapıyı açtı. Polis, evde yaptığı aramalarda yüklü miktarda para ve bir adet tabanca bulurken, kadının hareketlerinden de şüphelenince üstünü aradı. Sutyeninden uyuşturucu çıkan E.B. serbest kaldı, kocası Suat B. tutuklandı.



SUTYENİNE SAKLADI

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik olarak operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerden biri de Suat B.'nin, merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Sinanpaşa Mahallesi'ndeki evi oldu. Evinin polis tarafından kuşatıldığını gören zanlı, Bonzai ve sentetik hapları eşi E.B.'nin sutyenine saklayıp delilleri ortadan kaldırdı, sonra da polise kapıyı açtı.

SUÇU ÜSTLENDİ TUTUKLANDI

Ekipler, içeri girerek evde yaptığı aramalarda da yüklü miktarda para ve bir adet tabanca buldu. Bu esnada E.B.'nin hareketlerinden şüphelenen polis, bir kadın görevli aracılığıyla onun üzerini aradı. E. B.'nin sutyeninden 66 gram Bonzai ve sentetik uyuşturucu hap çıktı. Karı koca gözaltına alınırken, Suat B., "Uyuşturucuyu saklaması için eşime ben verdim" dedi. Kadın serbest kaldı, kocası da tutuklanarak cezaevine gönderildi.



'YEŞİL REÇETE'Lİ UYUŞTURUCU

Polisin düzenlediği operasyonlar bununla da sınırlı kalmadı. Merkez ilçe Seyhan'a bağlı Mestanzade Mahallesi'nde bir başka eve baskın düzenleyen ekipler, Doğan G. (18) ve Metin S.'yi (19) gözaltına alırken, yapılan aramalarda da 'yeşil reçete' ile satılan, ancak uyuşturucu amaçlı kullanılan ilaçlara da el konuldu. Doğan G. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Metin S. de tutuklandı.