Çoksesli çocuk korosu yeni yeteneklerini arıyor

BUGÜN NELER OLDU

20 yıldır hizmet veren Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) Çoksesli Çocuk Korosu, 21'inci sezonunda yeni yeteneklerini arıyor. Her yıl yaptığı sınavlarla bugüne kadar 2 binden fazla çocuğa müzik sevgisini ve bilgisini aşılayan koro, konservatuvar ve güzel sanatlar liselerine çok sayıda çocuk kazandırdı. 14 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak olan seçmelerde kabul edilecek adaylar sezon boyunca müzik eğitimi alacaklar. Ayrıca ÇDSO eşliğinde 23 Nisan konseri verecek ve yurt içi - yurt dışında uluslararası festivallere katılacaklar. 2 bronz madalyası bulunan ve Makedonya'da yapılan 'Uluslararası Ohrid Korolar Festivali'nde 3'üncülük elde eden koronun müdürü ve orkestranın fagot sanatçısı Eray İnal, Adana'yı ve ÇDSO.'yu Türkiye'de ve dünya çapında birçok platformda temsil ederek bu sezonda da büyük başarılara imza atacaklarını söyledi. Eray İnal, seçmelerin 14 Eylül 2019 saat 11.00'de Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da yapılacağını söyledi.