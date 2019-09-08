Dünya Halk Sağlığı Günü’nde bilgilendirildiler

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Bozyazı ilçesinde vatandaşlar, 'Dünya Halk Sağlığı Günü'nde broşür dağıtılarak sağlık konusunda bilgilendirildi. Otopark ve Pazar Yerinde, Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 'Dünya Halk Sağlığı Günü-Anne ve Çocuk Sağlığı' temalı kurulan stantta, sağlık personeli tarafından vatandaşlara çeşitli konuları içeren broşür dağıtılırken, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Ahmet Hakan Acı da vatandaşları koruyucu sağlık hizmetleri ile anne ve çocuk sağlığı konusunda bilgilendirdi. Acı, bir çok hastalığın aşılama çalışmaları, beslenme danışmanlığı ve hareketli yaşam gibi koruyucu önlemler ile daha gerçekleşmeden önlenebileceği ve yine bir çok hastalığın kanser taramaları, diyabet, obezite taramaları, yenidoğan topuk kanı taraması gibi tarama programları ve kontrol muayeneleriyle erken tanı ve tedavi fırsatının bulunduğunu, bu yüzden koruyucu sağlık hizmetlerinin büyük önem arz ettiğini söyledi.