Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Dünya Halk Sağlığı Günü’nde bilgilendirildiler

Dünya ’nde bilgilendirildiler

Giriş Tarihi: 8.9.2019
Dünya Halk Sağlığı Günü’nde bilgilendirildiler
MERSIN'IN Bozyazı ilçesinde vatandaşlar, 'Dünya Halk Sağlığı Günü'nde broşür dağıtılarak sağlık konusunda bilgilendirildi. Otopark ve Pazar Yerinde, Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 'Dünya Halk Sağlığı Günü-Anne ve Çocuk Sağlığı' temalı kurulan stantta, sağlık personeli tarafından vatandaşlara çeşitli konuları içeren broşür dağıtılırken, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Ahmet Hakan Acı da vatandaşları koruyucu sağlık hizmetleri ile anne ve çocuk sağlığı konusunda bilgilendirdi. Acı, bir çok hastalığın aşılama çalışmaları, beslenme danışmanlığı ve hareketli yaşam gibi koruyucu önlemler ile daha gerçekleşmeden önlenebileceği ve yine bir çok hastalığın kanser taramaları, diyabet, obezite taramaları, yenidoğan topuk kanı taraması gibi tarama programları ve kontrol muayeneleriyle erken tanı ve tedavi fırsatının bulunduğunu, bu yüzden koruyucu sağlık hizmetlerinin büyük önem arz ettiğini söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya Halk Sağlığı Günü’nde bilgilendirildiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN