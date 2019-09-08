Husumetlı aıleler barış yemeğinde buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Şanlıurfalı Açar ve Kilisli Filiz ailelerinin fertleri arasında çıkan kavga nedeniyle yaşanan husumet kan davasına dönüşmeden barışla sonuçlandı. Aile büyükleri Kuran'ı Kerim altında el sıkışarak barıştı. Gaziantep Şanlıurfalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde (ŞANLIDER) düzenlenen yemekte barışan aileler adına Celal Açar ve Müslüm Filiz Kuran-ı Kerim altında el sıkışarak barıştı. Ailelere barışıp kan davasını engelledikleri için teşekkür eden ŞANLIDER Başkanı Mustafa İsmet Erdoğan, "Barış hem dinimizde hem kültürümüzde büyük önemi olan bir kavramdır. Dinimizde en çok övülen şey barıştır, affetmektir" dedi. Erdoğan, "İki taraf arasında yaşanan tatsız bir olayın büyümeden tatlıya bağlandığını ve dernekte yenilen barış yemeğiyle ortadan kalktığını söyledi. Erdoğan, "Toplumsal sorunlara duyarlı olmamız gerekiyor. Yaşan küçük olaylara kimse el atmazsa büyüyerek felaketlere neden olabiliyor. Biz her Cuma günü arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bugün daha hayırlı bir buluşma oldu. Vesile olan herkese ve iki aileye şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının ardından yapılan duayla birlikte aileleri temsilen Celal Açar ve Müslüm Filiz Kuran-ı Kerim altında el sıkışarak barıştı. Törene iki aileden çok sayıda kişinin yanı sıra dernek yöneticileri ve STK temsilcileri de katıldı. İki ay önce Kilis'te meydana gelen olayda, iki kişi arasında yaşanan tartışmaya kavgaya dönüşmüş, ailelerin diğer fertlerinin de katıldığı kavga büyümüş ve 3 kişi yaralanmıştı.