İşimi keyifle yapıyorum

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un teknik direktörü Levent Eriş, "Korkaklar her gün ölmeye mahkum. Biz ise ne korkarız ne de herhangi bir rakipten çekiniriz. Gittiğimiz her yerde aslanlar gibi kazanmaya oynarız" dedi. Eriş, transfer ettikleri bazı oyuncular arasında henüz tam hazır olmayanlar bulunduğu bilgisini vererek, "Lig bir maraton. Milli maç arasındayız. Bu maratonda daha 31 hafta var. Biz bu oyuncularımızı belirli bir seviyeye taşımaya çalışacağız" dedi.

HEPSİ HAZIR HALE GELECEK

Takımdaki iç transferlerin de mutluluk verici olduğunu vurgulayan Eriş, "Benim işim daha keyifli hale geldi, mutlu oldum. Ne kadar kaliteli oyuncu bir araya gelirse, antrenör o kadar zorlanmaz. Ben kendi adıma zorlandığımı düşünmüyorum. Oyuncuların içinden en iyilerini, takımımıza en büyük katkıyı verebilecekleri seçip, ilk 11'de veya sonradan forma verecek şekilde hazırlayacağım" şeklinde konuştu.

HİÇBİRİNDEN KORKMUYORUZ

Adanaspor'un hiçbir rakipten çekinmeyeceğinin altını çizen Eriş, "Korkaklar her gün ölmeye mahkum. Biz ise ne korkarız ne de herhangi bir rakipten çekiniriz. Gittiğimiz her yerde aslanlar gibi kazanmaya oynarız. Oyun felsefemiz bu. İçeride veya dışarıda... İlk 11'de başlattığımız kardeşlerimize beklentilerimizi anlatırız. Bazen evdeki hesap çarşıya uymayabiliyor. İstediğimizi bazen alamayabiliyoruz ama bütün kardeşlerimiz ellerinden gelen tüm mücadeleyi gösteriyor" dedi.



ERİŞ YABANCI DEĞİL

Adanaspor'da görev alan Levent Eriş, 2011-2012 sezonunda takımı Play Off finaline taşımış, Kasımpaşa ile oynanan finalde turuncu-beyazlı takım Süper Lig biletini kaçırmıştı. Eriş, Adanaspor'da en son 2013- 2014 sezonunda da görev almıştı.