K.Maraş Büyükşehir’den çocuklara en güzel hediye

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi il genelinde mahallelerde oyun grupları montajlarını tamamlayarak çocukların hizmetine sunuyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önce Pazarcık Armutlu ve Menderes Mahalleleri, Türkoğlu Kel İbişler Mahallesi ile Andırın Yeşilova ve Elbistan Yapraklı Mahallelerine 5 adet oyun grubunun montajı yapılarak çocukların hizmetine sunulmuştu. Gelen talepler doğrultusunda çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler yeni bir çalışmayı da Pazarcık Bağdınısağır Mahallesinde gerçekleştirdi. Program kapsamında Pazarcık Çamlıtepe ile Elbistan Yeşilyurt, Cumhuriyet ve Yunus Emre mahallelerinde de çocuk oyun grubu montajının devam ettiği belirtildi.