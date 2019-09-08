Koçarslan: Hayat hareket edince güzel

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Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Fizyoterapisti Ülviye Koçarslan, fizyoterapinin insan sağlığını fonksiyonel olarak en iyi düzeye getirmek, anatomik ve fizyolojik nedenle oluşan fonksiyonel hareket bozukluklarını önlemek, tanımlamak, düzeltmek amacı ile kullanılan tüm prensip, disiplin ve teknikleri içeren bir bilim dalı olduğunu belirtti. 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü hakkında bir açıklama yapan Koçarslan, fizyoterapistlerin; hekim tarafından teşhisi konmuş hastaya kapsamlı bir değerlendirmeyi takiben fizyoterapi tanımlamasını yapabilen, uygun tedavi yaklaşımlarını belirleyerek uygulayabilen, sonuçları ve fizyoterapiyi sonlandırma kriterlerini tespit edebilecek yeterlik ve nitelikler taşıyan meslek elemanları olduğunu kaydetti. Fizyoterapi mesleğinin tarihçesinin M.Ö. 460'lı yıllara dayandığını ve önce Hipokrat, daha sonra Galen'in , masaj, manuel terapi teknikleri ve hidroterapiyi hastaların tedavisi için ilk uygulayan kişiler olduğunu hatırlatan Fizyoterapist Ülviye Koçarslan, modern dönemin 19. yüzyılda İngiltere ve Amerika'da başladığını ifade etti.