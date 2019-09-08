Koşa koşa okula koşa koşa teraryuma

BUGÜN NELER OLDU

Adana AVM yaz tatilinin bittiği şu günlerde eğlenceli bir etkinliği daha çocuklara hediye ediyor. 30 Ağustos -8 Eylül arasında gerçekleşen etkinlikte birbirinden renkli Teraryum atölyelerini doğasever çocuklara sundu. Doğa temalı Teraryum Atölyeleri serisi büyük ilgi gördü. 5-12 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz olarak sunulan ve kontenjanla sınırlı Teraryum Atölyeleri, rehber eğitimciler eşliğinde uygulanıyor. Fanus gibi alanlarda doğanın taklit edildiği bir ortamın yaratılması anlamına gelen Teraryumlar, 10 gün boyunca her gün çocukların neşeli dünyalarındaki yerini aldı.. Her çocuğun kendi teraryumuna sahip olduğu atölyeler, yaratıcılığın yanı sıra özgüven, bir grubun parçası halinde ortak bir hedefe yönelme gibi kişisel becerileri de artırdı. Etkinlik bugün son bulacak.