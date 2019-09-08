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Kozan’da bir hektar ormanlık alan yandı

Giriş Tarihi: 8.9.2019
Kozan’da bir hektar ormanlık alan yandı
ADANA'NIN Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektar alan kül oldu. Edinilen bilgiye göre, Ergenuşağı Mahallesi'nde kızılçam ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalleli vatandaşlar yetkililere haber verdi. Yangına Kozan, Kadirli, Feke, Osmaniye ve Adana Orman İşletme Müdürlüklerinden de dahil olmak üzere toplam 20 arazöz, 10 personel, çok sayıda iş makinası ile karadan ve 1 helikopter ile havadan müdahale edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınabildi. Yangında 1 hektarın üzerinde kızılçam ormanlık alanın kül olduğu belirlendi.
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Kozan’da bir hektar ormanlık alan yandı
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