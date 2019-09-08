Otomobil, park halindeki araçlara tek tek çarptı

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HATAY'DA kontrolden çıkıp, park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü Yakup Akarca, yaralandı. Kaza, önceki gece saat 02.30 sıralarında merkez Antakya ilçesi 75. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Yakup Akarca yönetimindeki 06 BY 0058 plakalı otomobil, gece başlayan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, park halindeki 2 otomobil ile Büyükşehir Belediyesi'ne ait hal otobüsüne çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Akarca yaralanırken, araçlarda büyükçaplı hasar oluştu. Yaralı sürücü. ihbar üzerine kaza yerine sevk edilenambulans ile Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akarca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.