Otomobil yoldan çıktı: 1 ölü, 2 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

-Şanlıurfa otobanında seyir halindeki otomobilin yoldan çıkması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, GaziantepŞanlıurfa otobanında Ahmet I.(54) idaresindeki 21 BK 541 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak toprak zemine düştü. Kazada, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Eşref Ö. (60) ve Yunus Özcan (34) yaralandı. Eşref Ö. Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılırken, Yunus Özcan ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Özcan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.