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Seyir halindeki araçta çıktı

Giriş Tarihi: 8.9.2019
Seyir halindeki araçta yangın çıktı
ADANA'DA seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, Ömer Karacan'ın kullandığı 01 ER 876 plakalı otomobil Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam mevkisinde seyir halindeyken aracın motor bölümü alev aldı. Sürücü Karacan, aracı durdurarak polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Otomobilde ve alevlerin sıçraması sonucu yol kenarındaki koruluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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Seyir halindeki araçta yangın çıktı
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