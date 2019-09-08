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’de duraklar matematikle süslendi

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2019
Silifke’de duraklar matematikle süslendi
MERSIN'IN Silifke ilçesinde matematiğin sevdirilmesi amacı ile hazırlanan 'Durakta Matematik' projesi uygulamaya konuldu. Proje kapsamında Emin Dursun Kaya İlkokulu öğretmenlerinden Firdevs Mercan ve Aslı İpek Ateş tarafından ilçedeki otobüs duraklarına karikatürlü matematik işlemlerinin yer aldığı afişler asıldı. Projeye katkı sunanlara teşekkür ederek minik çocuklarla birlikte duraklara afişler asan Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, 'Öncelikle projenin Türkiye genelinde ve ilçemizde yayılmasında emeği geçen değerli öğretmenlerimize ve idarecilerimize çok teşekkür ediyorum. Böyle bir projeyi Silifke ilçemizde de uygulamaktan büyük mutluluk duyduk" dedi. "Matematik konusunda ön yargıların bir nebzede olsa kırılmasına yardımcı olacağız" diye konuşan Altunok, "Vatandaşlarımız ve çocuklarımız bir yandan otobüs beklerken diğer yandan da matematiği öğrenecek. Çocuklarımız inanıyorum ki bu proje sayesinde ciddi anlamda matematik korkusu azalacak ve matematiği daha da çok sevecekler" diye konuştu.
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Silifke’de duraklar matematikle süslendi
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