TAKİK yönetimi ve üyeleri toplandı

BUGÜN NELER OLDU

Kalkınma ve İşbirliği Konseyi üyeleri, Kaymakam Kadir Sertel Otcu'nun davetli olduğu yemekli programda buluştu. Tarsus atanan Kaymakam Otçu TAKİK üyeleri ile bir araya gelirken, Tarsus'un başta ekonomik yönden olmak üzere yaşamın her alanında kalkınabilmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti. TAKİK Başkanı H. Ruhi Koçak ise, "Burada TAKİK altında çeşitli meslek gruplarından oluşan üyelerimiz var ve her bir meslek grubunun da farklı sorunları, önerileri ve beklentileri bulunuyor. Protokolden üst düzey yöneticilerimizi ağırlıyoruz" dedi.