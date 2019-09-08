Toprağa 70 kilo esrar gömdüler

Adana'da bir evin bahçesinde fıstık bidonlarının içinde toprağa gömülü halde 69 kilo 950 gram esrar ele geçirilirken, 3 zanlı gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı da; "Uyuşturucudan haberimiz yok. O varilleri buraya kim gömdü bilmiyoruz" diye kendini savundu

. UYUŞTURUCU 'TORBACI'LARA

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yüreğir'e bağlı Eski Misis Mahallesi'ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu ve bunun torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları için temin edildiği istihbaratına ulaştı. Polis, söz konusu adrese şok bir baskın düzenleyerek, evde bulunan Bedri Y. (27), Ömer Y. (28) ve Ramazan Y.'yi (35) gözaltına aldı.

VARİLLERLE GÖMMÜŞLER

Polis, evde özel eğitimli narkotik detektör köpeği Atak'ın da yardımıyla yaptığı aramalarda herhangi bir suç unsuru bulamadı. Yapılan aramalarda da evin

bahçesindeki toprakta bir anormallik olduğunu fark eden ekipler, 'Atak'ın da toprağa tepki vermesi üzerine kazma küreği eline alıp, söz konusu noktayı kazmaya başladı. Bir süre sonra da toprağa gömülü vaziyette 2 ayrı varile ulaşıldı. Her iki varilin kapağı açıldığında da içinde tam 69 kilo 950 gram esrar çıktı. Gözaltına alınan her üç zanlı da, "Uyuşturucudan haberimiz yoktu. O varilleri oraya kimin gömdüğünü bilmiyoruz. Bizimle hiçbir alakası yok" diye kendini savundu. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Bedri Y. ve Ömer Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ramazan Y. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.