Başarılı yüzücü Öztürk şampiyonaya gidiyor

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KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından milli yüzücü Sevilay Öztürk, 9-15 Eylül tarihlerinde İngiltere'de gerçekleştirilecek olan Paralimpik Yüzme Dünya Şampiyonası'na Milli Takım forması ile katılacak. Öztürk, yüzme antrenörü Ali Uzun ile Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) antrenmanlarını tamamladı. Türkiye'yi Paralimpik Yüzme Dünya Şampiyonası'nda temsil edecek diğer yüzücüler ise Beytullah Eroğlu, Sümeyye Boyacı, Koral Berkin Kutlu, Nil Şahin, Elif İldem, Hamit Demir ve Bülent Oturakçı olarak belirlendi.