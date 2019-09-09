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Çağlayancerit’e Başkan Güngör’den hizmet

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2019
Çağlayancerit’e Başkan Güngör’den hizmet
KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında Çağlayancerit Fatih Mahallesi Zorkun Sokak'ta kilit parke döşemesine başladı. İlçenin pazaryeri olarak da kullanılan bölge başlatılan çalışmaların ardından daha da güzel bir görünüme kavuşacak. Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü semtte mahalle sakinleri yapılan hizmetten memnun. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör geçtiğimiz hafta ilçeye yaptığı ziyarette Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun ile incelemelerde bulunmuştu. Büyükşehir'e bağlı ekiplerin hazırlıklarının ardından çalışmalar başladı. Kısa süre içerisinde tamamlanması hedeflenen iş kapsamında ilçeye 2 bin metrekare parke döşenecek.
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Çağlayancerit’e Başkan Güngör’den hizmet
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