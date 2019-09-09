BUGÜN NELER OLDU

OSMANİYE Belediyesi'nin destekleriyle, Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla Durakta Matematik projesi hayata geçti. Karacaoğlan Ortaokulu Matematik Öğretmeni Mukaddes Karip ve Fadıl Bulut İlkokulu Öğretmeni Mehmet Karip tarafından geliştirilen okullarda öğrencilerin matematiğe karşı korkularını yenmeleri, ön yargıları yıkmak ve matematiği sevdirmek için 'Durakta Matematik' projesi, Osmaniye'de uygulamaya konuldu. Projede kapsamında il merkezinde otobüs duraklarına herkesin kolayca ve eğlenerek öğrenmesi için karikatürlü ve resimli matematik işlemlerinin yer aldığı afişler asıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da onaylanan proje Osmaniye'den tüm Türkiye geneline yayılacak. İlk etapta 5 durağa asılan 'Durakta Matematik' afişleri yıl içerisinde tüm duraklara asılacak. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak Durakta Matematik projesinin Osmaniye'den çıkan yenilikçi 40 projeden bir tanesi olduğunu belirtti.