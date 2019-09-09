Eğitim yatırımları devam edecek

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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, eğitim ve öğretimdeki yatırımların devam edeceğini söyledi. Vali Demirtaş, Türkiye Diyanet Vakfı Adana Şubesi'nce Yüreğir ilçesi PTT Mahallesi'nde yaptırılan ve yapımı tamamlanan kız öğrenci yurdu ile yeni eğitim ve öğretim yılında hizmete girecek olan Adana Fen Lisesi'nde incelemelerde bulundu. İl Müftüsü Hasan Çınar, incelemeleri sırasında Vali Mahmut Demirtaş'a verdiği bilgilerde, 10 bin metrekare kapalı alana sahip olan yurdun, 350 öğrenci kapasiteli olduğunu ve kayıt işlemlerinin başladığını söyledi. Çınar, yurdun yapım aşamasındaki katkı ve desteklerinden dolayı Vali Mahmut Demirtaş'a da teşekkür etti. Her iki inşaatın öngörülen sürede tamamlanmış olmasından dolayı yetkilileri tebrik eden ve her iki hizmet binasının hayırlı olmasını temenni eden Vali Mahmut Demirtaş ise eğitim ve öğretim yatırımlarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade ederek, yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar diledi.