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Eriş: Hatalarımızı gördük

maçı öncesindeki yenilgi için Eriş, “Derbiyle çıkışa geçeceğiz”dedi

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2019
Eriş: Hatalarımızı gördük
TFF 1.Lig takımlarından Adanaspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yaptığı hazırlık maçından Süper Lig ekibi Kayserispor'a 4-1 mağlup oldu. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan özel maçta Adanaspor; İrfancan, Marvin, Özgür, İhsan, Enes, Okan, Abdulkadir, Semir, Roni, Eren ve Utku 11'i ile sahaya çıktı. Teknik direktör Levent Eriş, ikinci yarıda Veli, Diniz, Serhat, Evren, Serdar, İbrahim, Hakan ve Ahmet'e şans verdi. Turuncu-beyazlı ekibin tek golü Eren Keleş'ten gelirken Kayserispor Bilal, Ntep, Mensah, ve Ziya'dan geldi. Teknik direktör Levent Eriş, "Sadece bir hazırlık maçı oynadık. Takımda eksiklerimiz vardı. Bunları net bir şekilde gördüm. Hedefimiz çıkışa geçmek. Bunu da derbi ile başlatacağız" dedi.
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Eriş: Hatalarımızı gördük
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