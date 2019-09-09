Eriş: Hatalarımızı gördük

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1.Lig takımlarından Adanaspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yaptığı hazırlık maçından Süper Lig ekibi'a 4-1 mağlup oldu.'nda oynanan özel maçta11'i ile sahaya çıktı.'e şans verdi. Turuncu-beyazlı ekibin tek golü Eren Keleş'ten gelirken Kayserispor'dan geldi. Teknik direktör Levent Eriş,dedi.