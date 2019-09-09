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Gastronomi kentinin vazgeçilmez lezzeti oldu

Giriş Tarihi: 9.9.2019
Gastronomi kentinin vazgeçilmez lezzeti oldu
GASTRONOMİ kenti Gaziantep'te son yıllarda en çok tercih edilen lezzetlerden biri olan 'nohut dürümü' kebabın tahtını sallıyor. Günün her saatinde tüketilebilen nohut dürümü, hem lezzeti hem de uygun fiyatıyla müdavimlerinin vazgeçilmezi olarak dikkat çekiyor. Türkiye'nin ilk gastronomi kenti olan, birbirinden lezzetli, birbirinden çeşitli yemekleri ve tatlılarıyla ün salan Gaziantep'te son yıllarda revaçta olan 'nohut dürümü' hem doyurucu olması hem de uygun fiyatıyla ön plana çıkıyor. Kentte yıllardır günün her öğününde tüketilen ve son yıllarda ünü Gaziantep'i aşan nohut dürümü lezzetiyle müdavimlerinin Gaziantep'e akın etmesini sağlıyor. Gaziantep'te 12-15 Eylül tarihlerinde yapılacak olan 2. GastroAntep Uluslararası Gastronomi Festivali'nde de tanıtımı yapılacak olan nohut dürümü, 6 liralık fiyatıyla da kebap çeşitlerinin tahtını sallıyor. Nohut dürümünü çok sevdiğini ve çocukluğundan beri yediğini belirten Cihan Tatlı "Nohut dürümü Gaziantep'e özgü özel bir lezzettir" dedi.
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Gastronomi kentinin vazgeçilmez lezzeti oldu
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