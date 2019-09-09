Hind Ben Abdelkader iki yıl daha Hatay’da

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, Belçikalı Hind Ben Abdelkader ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, iki yıldır takımda bulunan 1,72 metre boyunda 24 yaşındaki Abdelkader ile yeniden kontrat imzaladıklarını belirtti. Abdelkader'in skorer kimliği ve atletizmiyle takıma önemli katkılar verdiğini kaydeden Bayraktar, "Abdelkader, bu sezonda organizasyonumuza hem skor hem de liderlik konusunda büyük katkılar vereceğine inanıyorum. Hind Ben Abdelkader, bizden biri. Hatay'ı ve Hatay'da oynamayı çok seviyor ve istiyor. Taraftarlarla iletişimi, taraftarın ona olan sevgisi muhteşem" ifadelerini kullandı.