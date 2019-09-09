Lezzet Festivali yürütme kurulu toplantısı yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

DÜZENLENDİĞİ ilk yıldan itibaren yerli ve yabancı lezzet tutkunlarının büyük ilgisini çeken ve bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan "Adana Lezzet Festivali" yürütme kurulu toplantısı Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi. Çukurova Kalkınma Ajansı'nda, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantıya Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, ÇUKTOB Başkanı Tayyar Zaimoğlu ile festivale destek veren kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. 4-5-6 Ekim 2019 tarihleri arasında "Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla düzenlenecek olan festivale, Fas, Lübnan, Malta, İtalya, KKTC'nin yemekleri ile İspanya, Fransa, Tunus, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Yunanistan'ın ünlü şefleri katılacak. Gaziantep ve Hatay'ın da konuk şehir olarak yer alacağını vurgulayan Vali Demirtaş, festivalin en güzel ve amacına uygun şekilde gerçekleştirilmesi için komite üyesi kuruluşlar ile birlikte ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.