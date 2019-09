Sevinç gözyaşları

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da da polis, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde sokak sokak gezip, dar gelirli 200 çocuğu tespit etti; sonra da onlara defter, kalem, silgi ve boyadan oluşan eğitim setini tek tek dağıttı. Söz konusu setin içine konulduğu çantalar da her çocuğun tercih ettiği renklere göre özel olarak tasarlandı. Ekiplerin yaptığı yardım sonrasında Kübra Ateş'in sevinç gözyaşı dökmesi, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kent genelinde maddi durumu iyi olmayan dar gelirli ailelerin çocuklarına, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye yardımı yapılması talimatı sonrasında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu. Söz konusu ekip, mahalle mahalle sokak sokak gezip, tam 200 çocuğu belirledi. Her bir çocuk için de içinde defter, kalem, boya, silgi ve kalemtıraştan oluşan bir eğitim seti hazırlandı.Polis, sadece bununla da sınırlı kalmadı. Bağlantıya geçtiği her bir çocuk için kendi tercih ettiği renge göre özel bir sırt çantası hazırlattı. Ekipler, sonrasında bu yardımları miniklere tek tek ulaştırıp, onların yüzünü güldürdü. O yardımların ulaştığı adreslerden biri de merkez ilçe Seyhan'a bağlı Mithatpaşa Mahallesi oldu. Ateş ailesinin 5 çocuğundan biri olan 3. sınıf öğrencisi Kübra Ateş, yapılan yardım sonrasında sevinç gözyaşı döktü.Küçük kız, "Polisler bize hediye getirdi. Çok sevinçliyim. Duygulandım ve gözyaşlarımı tutamadım. Bu yardım beni çok sevindirdi. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum" dedi. Anne Kamile Ateş ise, 5 çocuğundan 3'ünün okula gittiğini belirterek, "Eşim ayakkabı tamirciliği yaparak geçimimizi sağlamaya çalışıyor. Bu yardımlar gelmeseydi çok zorlanacaktık. 5 çocukla zor oluyor ama okusunlar. Okumak için her şey feda" diye konuştu.