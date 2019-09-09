Sorumsuz çiftçiler anızları yakıyor

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ADANA'DA tarlaların ikinci ürüne daha hızlı hazırlanmasını sağlamak amacıyla yakılan anızlar kenti dumana boğdu. Çiftçiler cezalara rağmen anızları yakıyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Şehrin her yerine anızın zararı hakkında billboard ilanları verdik. Anız yakan geleceğini yakar. Anızı lütfen yakmayın. Anız yakarak toprağı kirletmeyelim" dedi. Türkiye'nin 6 milyon tona yaklaşan mısır üretiminin yaklaşık yüzde 15'ini karşılayan Adana'da hasat devam ediyor. Tarlada mısırını biçen çiftçiler ikinci ürüne tarlanın daha hızlı hazırlanması amacıyla anızları yakıyor. Devletin anız yakanlara dekar başına 60 lira 11 kuruş para cezası vermesine rağmen mazot ve işçilik masraflarını azaltarak toprağı en kısa sürede ekilebilir hale getirmek isteyen bazı çiftçiler, anız yakmayı sürdürüyor. Kentin dört bir yanında yoğun duman nedeniyle göz gözü görmüyor. Hissedilebilir kirli havanın yanı sıra tarlalardan uçan isler, evlerin en ücra köşelerine kadar ulaşıyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Şehrin her yerine anızın zararı hakkında billboard ilanları verdik. Bu sene geçmiş yıllara göre anız yakımı aslında daha düşük. Çünkü o saplardan bazı firmalar artık elektrik üretmeye başladı ve onları tarladan alıyorlar. Ama yine sorumsuz çiftçiler var ve cezaya rağmen yakıyorlar. Anız yakan geleceğini yakar. Anızı lütfen yakmayın. Anız yakarak toprağı kirletmeyelim" diye konuştu.