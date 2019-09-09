Spor şehri Gaziantep’te hedef olimpiyatlar

Gaziantep Valiliğince başlatılan "Spor Şehri Gaziantep"
projesiyle, olimpiyat şampiyonu sporcuların yetişmesi hedefleniyor. Valilik ile büyükşehir, Şahinbey ve Şehitkamil belediyelerinin iş birliğinde şubat ayında hayata geçirilen projeyle, 700'ün üzerinde okulda spor kulübü kuruldu.
Okullardaki spor kulüplerinin faaliyete başlamasıyla, lisanslı sporcu sayısı 20 binin üzerine çıktı.
50 BİNİ YAKALAMIŞ OLACAĞIZ
Vali Davut Gül
, sporun hem vücuda hem de zihne yararlı olduğunu söyledi. Bütün okullarda spor kulüpleri kurulduğunu anlatan Vali Gül, "Yaklaşık 730 spor kulübüyle kurumsal kapasite güçlenmiş oldu. Bu spor kulüplerinin başkanı, antrenörü ve lisanslı sporcuları var. Bizim 20 binin üzerinde lisanslı sporcumuz oldu. Bu yıl inşallah hedefimiz olan 50 bini yakalamış olacağız"
dedi.
BÜTÜN İHTİYAÇLARI KARŞILANDI
Vali Gül, lisanslı sporcuların ihtiyaçlarının bakanlık ve belediye imkanlarıyla karşılandığını anlatarak, "Lisanslı sporcularımızın malzeme ihtiyacı oluyor. Bunları da belediyelerimizle yaptığımız protokollerin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yardımlarıyla temin ediyoruz. Yani hiçbir öğrencimiz, sporcumuz, 'Şu sporu yapacaktım ama malzemem yoktu.' Diyemeyecek"
diye konuştu. Projeyle kentte spor altyapısının güçleneceğini aktaran Gül, "Fiziki kapasitenin güçlenmesi amacıyla 13'ü yüzme havuzu, 20'si spor salonu 33 tesisimizin inşaatı devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığının da 22 spor salonu inşaatı var. Toplamda 42 spor salonu ve 13 yüzme havuzu olmak üzere 55 tesise daha kavuşacağız"
dedi.
OKUL DIŞI AKTİVİTELERE ÇOK FAYDALI
Vali Gül, "Bir milyonun üzerinde 18 yaş altı çocuğumuz, kardeşimiz var. Bunların en yakın spor merkezine ulaşabilecekleri bir altyapı oluşacak. Kulüpleri kurmak önemli, lisanslı sporcuları tespit etmek önemli ama spor yapılacak mekanları da sağlamak lazım"
diye konuştu. Gazİantep'in
1 milyonun üzerinde 18 yaş altı nüfusu
olduğuna dikkati çeken Gül, "Gençlerin sosyal, sportif, kültürel aktivitelerini güçlendirmek istiyoruz. Çocuklarımızın okulun dışında çeşitli aktivitelere ihtiyacı var"
ifadelerini kullandı.
GENÇ NÜFUS ÇOK
GAZİANTEP Valisi Davut Gül, "Sporu, her tür bağımlılıkla mücadeleden tutun da çocuklarımızın ruhsal ve bedensel gelişimlerini tamamlamalarıyla ilgili süreçleri güçlendirmek için önemsiyoruz. Belki 10 yıl sonra olimpiyat sporcuları Gaziantep'ten çıkacak. Bunun mücadelesini veriyoruz. Ayrıca çocklarımızın azmine ve ailelerinin evlatlarına verdiğine öneme de şahitiz" şeklinde konuştu.