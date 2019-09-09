Spor şehri Gaziantep’te hedef olimpiyatlar

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep Valiliğince başlatılanprojesiyle, olimpiyat şampiyonu sporcuların yetişmesi hedefleniyor.Okullardaki spor kulüplerinin faaliyete başlamasıyla, lisanslı sporcu sayısı 20 binin üzerine çıktı.Vali, sporun hem vücuda hem de zihne yararlı olduğunu söyledi. Bütün okullarda spor kulüpleri kurulduğunu anlatan Vali Gül,dedi.Vali Gül, lisanslı sporcuların ihtiyaçlarının bakanlık ve belediye imkanlarıyla karşılandığını anlatarak,diye konuştu. Projeyle kentte spor altyapısının güçleneceğini aktaran Gül,dedi.Vali Gül,diye konuştu. Gazİantep'in1 milyonun üzerinde 18 yaş altı nüfusuolduğuna dikkati çeken Gül,ifadelerini kullandı.GAZİANTEP Valisi Davut Gül, "Sporu, her tür bağımlılıkla mücadeleden tutun da çocuklarımızın ruhsal ve bedensel gelişimlerini tamamlamalarıyla ilgili süreçleri güçlendirmek için önemsiyoruz. Belki 10 yıl sonra olimpiyat sporcuları Gaziantep'ten çıkacak. Bunun mücadelesini veriyoruz. Ayrıca çocklarımızın azmine ve ailelerinin evlatlarına verdiğine öneme de şahitiz" şeklinde konuştu.