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Tatil köyü değil mahalle

’ta arazileri baraj suları altında kalan hak sahipleri için köy mimarisine uygun olarak yaptırılan konutlar teslim edildi

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2019
Tatil köyü değil mahalle
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde arazileri baraj suları altında kalan vatandaşlar için yöresel köy mimarisine uygun olarak yaptırılan konutlar hak sahiplerine teslim edildi. Kırsal bölgelerde dönüşüm projesi kapsamında Türkiye'de programa alınan Kütahya ve Karaman'ın ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş'ta 22 hektarlık alanda yapılan inşaat çalışmaları tamamlandı. Güçüksu Mahallesi'nde ikamet eden ve Adatepe Barajı nedeniyle arazileri kamulaştırılan hak sahiplerine İskan Kanunu kapsamında yapılan 65 adet konut sahiplerine teslim edildi. Bölgenin mimari tarzına uygun yapılan projede, 300 büyükbaşlık hayvan barınağı, pazar alanı, sosyal donatılar, köy konağı ve parklar yer alıyor. Sosyal donatılar devletten, konutlar ise 2 yıl ödemesiz 10 yılda yüzde 1 faizle ödenecek. Proje ile göç veren mahalle sakinlerinin kendi bölgelerinde kalmaları ve tarımhayvancılıkla geçimlerinin sağlanması amaçlanıyor. Mülkiyeti hazineye ait olan ve 112 parselden oluşan 65 konut için, 15 milyon 957 bin 832 lira harcandı. Hak sahipleri yüzde 1 faizle toplamda her bir konut bedeli olan 154 bin lirayı 10 yılda geri ödeyecekler.

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Tatil köyü değil mahalle
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