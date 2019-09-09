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’nden öğrencilere ücretsiz tıraş

’da 500 öğrenciyi okullar açılmadan önce ücretsiz tıraş ettir

Giriş Tarihi: 9.9.2019
Yüreğir Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz tıraş
Adana'da Yüreğir Belediyesi 500 öğrenciyi okullar açılmadan önce ücretsiz tıraş ettirdi. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, okulların açılmasından önce ilçedeki öğrencileri ücretsiz tıraş ettirdi. İlçedeki 5 kültür merkezinde öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren tıraş olmak için sıraya girdi. Berber ise öğrencileri tek tek istedikleri modele göre tıraşlarını yaptı. Fatih Terim Kültür Evi Sorumlusu Bilal Bozkurt, "Buradan öğrencilerimiz yaz boyu spor ve okula destek dersleri aldı. Her bir kültür evinde 100'er öğrenciden toplam 500 öğrenci tıraş oldu. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e bu organizasyonu için teşekkür ederiz. Buradan okul başladıktan sonrada öğrencilerimiz tamamen ücretsiz olarak faydalanabilirler" dedi.
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Yüreğir Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz tıraş
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