Yüreğir Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz tıraş

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Adana'da Yüreğir Belediyesi 500 öğrenciyi okullar açılmadan önce ücretsiz tıraş ettirdi. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, okulların açılmasından önce ilçedeki öğrencileri ücretsiz tıraş ettirdi. İlçedeki 5 kültür merkezinde öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren tıraş olmak için sıraya girdi. Berber ise öğrencileri tek tek istedikleri modele göre tıraşlarını yaptı. Fatih Terim Kültür Evi Sorumlusu Bilal Bozkurt, "Buradan öğrencilerimiz yaz boyu spor ve okula destek dersleri aldı. Her bir kültür evinde 100'er öğrenciden toplam 500 öğrenci tıraş oldu. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e bu organizasyonu için teşekkür ederiz. Buradan okul başladıktan sonrada öğrencilerimiz tamamen ücretsiz olarak faydalanabilirler" dedi.