Binlerce öğrenci ders başı yaptı

Adana'da, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye'de 2019-2020 eğitim- öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Çukurova Kenan Çetinel İlkokulunda çocukların heyecanına ortak oldu. Vali Demirtaş yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Adana genelinde 500 bine yakın öğrencinin ilk ders ziliyle okul, öğretmen ve arkadaşlarıyla buluştuğunu ifade eden Demirtaş, "En kıymetli varlıklarımızı, evlatlarımızı, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve teknoloji ile buluştururken, onları milli ve manevi değerlerimizle de donatmalıyız" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun da 2023 Eğitim Vizyon Belgesi ışığında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini kaydetti. Hatay'daki tören bu yılki eğitim-öğretim sezonunda hizmete giren Antakya Kisecik Şehit Bestami Güler Ortaokulunda gerçekleşti. Vali Rahmi Doğan, bu eğitim öğretim yılında da yeni bir neslin bugün okullara başladığını belirtti. Doğan, "Bu çocuklar, ecdattan almış olduğu şuurla, geleceğe bu milleti hazırlayacak çocuklar. Bu yüzden çocuklarımızı çok önemsiyoruz, kıymet veriyoruz" dedi. Mersin'de Musalı Veli Haşim Çiftçi İlkokulu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Ali İhsan Su, eğitimin herkes için en önemli Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de 2019-2020 eğitim-öğretim yılı düzenlenen törenlerle başladı. Valiler çocukları bu mutlu gününde yalnız bırakmadı

BİNLERCE ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI

unsurlardan olduğunu belirtti. Eğitimin, hayatın başlangıcından sonuna kadar devam ettiğini ifade eden Su, eğitim çalışmalarını 2023 Eğitim Vizyon Belgesi ışığında sürdürdüklerini kaydetti. Osmaniye'de törenler, Devlet Bahçeli Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. 7 Ocak İlkokulu'nda devam eden törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, eğitim ve öğretimin, millet için geleceğin temellerinin atıldığı, bilimsel, sanatsal ve kültürel değişimin en önemli kaynağı olduğunu söyledi.



SURİYELİLER DERS BAŞI YAPTI

Suriye'deki iç savaş nedeniyle sığındıkları Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan bin 468 öğrenci, yeni eğitim yılına başladı. Yarım kalan eğitimlerini Türkiye'de sürdüren öğrenciler, yeni eğitim yılına başlamanın sevincini yaşadı. Suriyeli öğrenciler, Reyhanlı'da 6 geçici eğitim merkezinde öğrenimini sürdürüyor.