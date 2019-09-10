Devlet bahçeli aba güreşleri nefes kesti

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atay'ın Yayladağı ilçesinde,kapsamında düzenlenen aba güreşi müsabakalarında başpehlivanlığıkazandı. Müsabakalar,ilçe merkezindeki'nda final maçlarıyla son buldu. Milletvekili'nın girişimleri vetarafından 10 sıklette yapılan organizasyonda 6 ilden 480 sporcu mücadele etti. Milletvekili Kaşıkçı, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 5 bin yıllık ata sporunu gelecek nesillere taşımak için bu tür etkinlikleri Hatay'ın her ilçesinde yapacaklarını söyledi.da, 5 bin yıllık tarihi olan aba güreşi sporunu, Türk yurdu Yayladağı'nda izlemekten ve burada bulunmaktan onur duyduğunu, spora ve sporcuya her türlü desteği vereceklerini ifade etti.