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aba güreşleri nefes kesti

10 sıklette yapılan organizasyona 6 ilden 480 sporcu katıldı. , 5 bin yıllık ata sporunu gelecek nesillere taşımak için bu etkinliklerin süreceğini söyledi

Giriş Tarihi: 10.9.2019
Devlet bahçeli aba güreşleri nefes kesti
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, "Devlet Bahçeli Yayladağı Aba Güreşleri Festivali" kapsamında düzenlenen aba güreşi müsabakalarında başpehlivanlığı Enes Kargı kazandı. Müsabakalar, Yayladağı ilçe merkezindeki Devrent Mesire Alanı'nda final maçlarıyla son buldu. Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın girişimleri ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu İl Temsilciliği tarafından 10 sıklette yapılan organizasyonda 6 ilden 480 sporcu mücadele etti. Milletvekili Kaşıkçı, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 5 bin yıllık ata sporunu gelecek nesillere taşımak için bu tür etkinlikleri Hatay'ın her ilçesinde yapacaklarını söyledi. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da, 5 bin yıllık tarihi olan aba güreşi sporunu, Türk yurdu Yayladağı'nda izlemekten ve burada bulunmaktan onur duyduğunu, spora ve sporcuya her türlü desteği vereceklerini ifade etti.
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Devlet bahçeli aba güreşleri nefes kesti
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