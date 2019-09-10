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Erdemli’de vekaletle kesilen kurban etleri bin aileye ulaştı

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2019
Erdemli’de vekaletle kesilen kurban etleri bin aileye ulaştı
MERSİN'İN Erdemli İlçesi Müftüsü Dr. Hayri Erenay, nüfusu oranında vekaletle kurban kesiminde rekor kıran ilçede bin aileye dağıtım yapıldığı söyledi. Erdemlilere teşekkür eden Erenay, "Türkiye Diyanet Vakfı, milletimizin kurban vekâletlerini, emanet bilinciyle, titizlik ve şeffaflıkla, dinimizin esaslarına uygun olarak, güven ve emanete riayet şiarıyla yerine getirilmiştir. Kurbanlar, vekâlet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak bizzat müftülüğümüzde görev yapan din görevlilerimizle, vakfımızın görevli ve gönüllüleri nezaretinde yerine getirilmiştir" dedi. Erenay, "Hayırsever insanlarımızın Erdemli'de kesilip ilçemizdeki ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaştırılmak üzere verdikleri 195 vekâlet kurban ilçemizde kesildi ve bin ihtiyaç sahibi ailenin sevincine ortak olduk. Bu sevince ortak olan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberlik çalışmasının bir örneği olan bu organizasyonda görev alan tüm Erdemli Müftülüğü personeline de teşekkür ediyoruz" dedi.
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Erdemli’de vekaletle kesilen kurban etleri bin aileye ulaştı
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