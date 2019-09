Final eğitim öğretim yılına ‘merhaba’ dedi

BUGÜN NELER OLDU

Final Okulları 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'na büyük bir coşku ile başladı. Final Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve Adana Final Okulları Kurucusu Şevket Ertem, Adana Final Okulları Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Caner Taş, İlk ve Ortaokul Müdürü Sibel Yolcu, diğer okul yöneticileri ve öğretmenler, öğrencileri bahçede karşıladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda özveri ile hazırlanan tören, anasınıfı ve birinci sınıf öğrencilerinin "Bayrak Yürüyüşü" ile alana geçmesinden sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tören, Adana Final Okulları İlk ve Ortaokul Müdürü Sibel Yolcu ve Lise Müdürü Hakan Caner Taş'ın konuşmaları ile devam etti. Konuşmalarında, her yıl öğrencilere artı bir değer katabilmek ve farkyaratabilmek için ekipçe daha fazla neler yapılabileceği konusunda çok çalıştıklarını ifade ettiler. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başarılı geçmesi ve hayırlı olması dileklerinde bulundular. Final Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve Adana Final Okulları Kurucusu Şevket Ertem ise eğitim hayatının 40. yılına girmiş olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. Bu süreçte, desteklerini esirgemeyen değerli velilere teşekkür eden Ertem, "Öğrencilerimizi, 21. yy' a hazır, tarihi ile barışık, yüzü medeniyete dönük bireyler olarak yetiştireceğimize ben ve mesai arkadaşlarım söz veriyoruz. Çağın gereklerini yaşayan, bilime ve ilme meraklı, insana saygılı, ağacı seven, disiplinli öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Bu coşku ve motivasyonla yeni eğitim ve öğretim yılının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.