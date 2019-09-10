Hatay konserlere müziğe doyacak

BUGÜN NELER OLDU

konserleriyle yaz boyu birbirinden ünlü sanatçıları dinleyicileriyle buluşturan Kerki Solfej, konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Hatay Sümerler Açıkhava Tiyatrosu'nda 11 Eylül'de başlayacak olan konserlerde birbirinden ünlü isimler sevenleriyle buluşacak. Kerki Solfej'in yaz coşkusunu sonbaharda da devam ettireceği konserlerde Zülfü Livaneli, Sertab Erener, Duman, Yaşar, Manuş Baba, Ayta Sözeri, ve Mabel Matiz sahne alacak. Uğur Yücel'in de gösterisi ile yer alacağı açıkhava etkinlikleri, eylül ve ekim akşamlarına renk katacak.