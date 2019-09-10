Kartal telaşı

Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Gazişehir Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde tesislerde gerçekleşen antrenmanda futbolcuların moralli olduğu gözlendi. Rumen teknik adam zor bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini belirtti.

TARAFTARIMIZIN HUZURUNDA

Beşiktaş'ın iyi oyunculardan kurulu çok güçlü bir rakip olduğunu söyleyen Sumudica, "Bizim de gücümüz ortada. Tüm hazırlıklarımızı puan üzerine yapıyoruz. Milli arayı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Taraftarımızın huzurunda sahadan istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum. Maç gününe kadar sıkı bir şekilde çalışacağız" dedi.



ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Isınma çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen top kapma ve pas çalışmalarıyla son buldu. Takım çalışmalarını bugün yapacağı çalışma ile sürdürecek.