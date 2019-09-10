Maraş dondurması Avrupa’ya açılacak

BUGÜN NELER OLDU

sütü ve salep bitkisinin ustaların ellerinde benzersiz bir lezzete ulaşmasıyla ortaya çıkan "Maraş dondurması"na Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alınabilmesi için çalışma başlatıldı. Çin'den Güney Afrika'ya ABD'den Maldivler'e kadar ihraç edilen Maraş dondurmasının Avrupa'ya açılabilmesi için gerekli olan AB Coğrafi İşareti'nin alınabilmesi için Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) harekete geçti. Yereldeki korumayı uluslararası boyuta taşıyarak Maraş dondurmasının Avrupa pazarında yer bulabilmesini hedefleyen KMTSO, "Maraş dondurması"nın "Antep baklavası", "Aydın inciri" ve "Malatya kayısısı"ndan sonra AB'den coğrafi işaret alan dördüncü ürün olması için çaba harcıyor. Başvuru sürecini 1 yıl içerisinde tamamlamayı hedefleyen oda, yaklaşık 100 ülkeye yapılan dondurma ihracatını bu sayede artırarak, Avrupalıların damağını tatlandırmayı istiyor. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Serdar Zabun, Maraş dondurmasını Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde coğrafi işaretini tescil ettirdiklerini belirterek, "Kekik, keven, sümbül ve çiğdem gibi çiçeklerle beslenen keçilerin sütüyle salebin birlikteliği büyük bir ustalıkla benzersiz bir lezzete dönüşmektedir. Bu sayede eşsiz aromasını yüzyıllardır korumakta ve bu nedenlerle Maraş dondurması sadece şehrimizde üretilebilmektedir. Amerika'dan, Avustralya'ya yayılan ünü sayesinde hem şehrimiz hem de ülkemiz ekonomisine çok önemli katkılar sağlamaktadır" dedi. Dondurmacılar ve Pastaneciler Odası Başkanı Erdal Kanbur da "Mado" markasıyla 33 ülkeye ihracat yaptıklarını aktardı.