Mut’ta zeytin çiftçinin yüzünü güldürdü

BUGÜN NELER OLDU

Mut ilçesinde bu yıl 200 bin ton zeytin ve 30 bin tonda zeytinyağı rekoltesi bekleniyor. Zeytin fiyatlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatların iyi olması zeytin hasadına 10 gün önce başland. Mut Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, "ilçede, kayıtlı 10 milyon 500 bin zeytin ağacı yer alıyor. Kayıt dışıyla birlikte 12 milyon zeytin ağacı bulunmakta. 9 zeytin salamura işleme tesisi ile 13 zeytinyağı fabrikası faaliyette. Bin 300 yıllık anıt zeytin ağacının bulunduğu ilçede toplam 700 bin dekarlık alanın 280 bin dekar alanında zeytin üretimi yapılmakta. Ürün az ama fiyatlar çok iyi. Zeytin fiyatları ise iyi başladı. Elek gözüne göre en alt 2 liradan başlayıp 4,50 liraya kadar alıcı buluyor" dedi.