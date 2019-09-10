Okul zili İbrahim için çalmadı

BUGÜN NELER OLDU

SURIYE'DEN6 yıl önce Adana'ya gelen ve ailesine bakmak için çalışan 14 yaşındaki İbrahim için ders zili çalmadı. Okulun önünde karton toplarken İbrahim'in dönüp okula bakışı yürek burktu. 2019- 2020 eğitim-öğretim yılı bugün başladı. Ancak bazı çocuklar her ne kadar eğitim-öğretim zorunlu da olsa ailesine bakmak için okula gidemiyor. Bunlardan birisi de iç savaştan 2011 yılında kaçıp annesi, babası ve 5 kardeşiyle birlikte Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'ne gelen 14 yaşındaki İbrahim Mahmut. İbrahim, ailesinin geçimini ve okuyan kardeşlerinin okul masrafını karton toplayarak sağlıyor. İbrahim Mahmut okumak istediğini ve devletin kendisine yardım eli uzatmasını bekliyor.