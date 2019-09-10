Ressam Orçan’ın sergisine büyük ilgi

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Güzel Sanatlar Lisesinde 5 yıl görev yaptıktan sonra 2012'de Kahramanmaraş'a güzel sanatlar lisesi açılınca görevine orada devam etmeye başladığını belirten Mehmet Akif Orçan, Sanko Sanat Galerisi'nin, resme yeni başlayanlara, halka ve öğrencilere büyük bir sanat sofrası kurduğu için, Gaziantep'in bir incisi olduğunu söyledi. Çalışmalarını Kahramanmaraş'taki atölyesinde sürdüren Orçan, "Resimlerimde ıssız mekanların derin sessizlikleri, yalnız ağaç, yalnız at, yarı uykulu figürlerim ve sakin kıyılarımız var" dedi. Orçan'ın 20'si büyük 94 eserinin yer aldığı sergi, 11 Eylül'e kadar gezilebilecek. Orçan, çalışmalarını Kahramanmaraş'ta kendi atölyesinde sürdürüyorSilifke ilçe Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, Özgecan Aslan Parkında devam eden bakım ve temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. Belediyeye bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki tüm parkların bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, çalışmalar kapsamında vatandaşların özellikle yaz aylarında yoğun rağbet gösterdiği parklar, sosyal yaşam alanları ve mesire alanlarının temizlik ve bakım çalışmalarının yanı sıra bitkilendirme ve peyzaj çalışmalarını da titizlikle gerçekleştiriyor.