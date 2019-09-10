Şaseden kaçak sigara çıktı

Adana'da sigara kaçakçıları, polise yakalanmamak için geliştirdiği birbirinden ilginç yöntemlerle dikkat çekiyor. Doğu illerinden kente sigara sevkiyatı yaptığı tespit edilen TIR'ı, kente giriş yaptığı andan itibaren takip eden polis, daha sonra aracı kontrol noktasında durdurdu. Yapılan aramalarda TIR'ın dorsesinde bir halat mekanizmasıyla özel olarak oluşturulan zula ortaya çıktı. Halat çekildikçe kaçak sigara paketleri de ardı ardına ortaya çıktı. Bin 350 adet sigara paketi ele geçirilirken, sürücü de gözaltına alındı.

'DOĞU'DAN KAÇAK SİGARA

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Doğu illerinden kente kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Daha önceden plakası takip edilen TIR, kente giriş yaptığı andan itibaren takibe alındı, daha sonra da oluşturulan kontrol noktasında durdurulup, kapsamlı bir arama yapıldı. Polis, araçta herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. TIR'ın dorsesine ait şaseyi de kontrol eden ekipler, şase başlarında sonradan yapılan bir kaynağı fark etti. Kaynak kırılıp, şase başları da açıldığında da halat ve makara sistemiyle özel olarak oluşturulan zula da açığa çıktı. Halat her çekildiğinde kaçak sigara paketleri de ardı ardına döküldü. Tam bin 350 paket kaçak sigara ele geçirilirken, araç sürücüsü E.Ç. de gözaltına alındı.