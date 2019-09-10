Tropik meyve guavanın hasadı başladı

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Güney Amerika ve Batı Hindistan olan guava meyvesinin bu yıl ki hasadına Mersin'in Silifke ilçesinde başlandı. 7 yıl önce 5 fidan diken Ziraat Mühendisi Mustafa Levent, şimdi bin fidanla yılda 10 ton guava üreterek Türkiye'nin ilk guava üreticisi oldu. Levent 1000 fidan daha dikmek için hazırlanıyor. İklim şartlarının artık üreticileri tropikal meyve üretmeye yönlendirdiğini belirten mühendis Levent, "guavayı 7 yıl önce diktim. Tek istediği su, ilacı yok, ağır işçiliği yok, satış sıkıntımız yok, sağlık deposu bir meyve, kurutuyorsunuz, reçel yapıyorsunuz, meyve suyu olarak tüketebiliyorsunuz. Yani meyveyi her türlü kullanma şansınız var. Bu nedenle sadece meyve değil şifası ile insanlara yardımcı oluyoruz" dedi. Dünyada 110 çeşidi bulunan guavanın kendi bahçesinde 12 çeşidinin bulunduğunu ifade eden Levent, "Bahçemde Türkiye'de ilk olduğu için gelecekteki yetiştiriciler için örnek bir bahçe konumunda. Şu an yaklaşık 1000 ağacım var. Bu yıl 1000 ağaç daha dikeceğim. Fidanları da kendim yetiştiriyorum insanlara da parasız olarak Fidan dağıtıyorum. İstiyorum ki bu güzel meyve ülkemize kazandırılsın. Gelecekteki meyve suyu sanayi için çilek kadar değerli olacağını düşünüyorum" diye konuştu.